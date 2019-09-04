لوكاس ليما يكشف سر اختياره اللعب لصفوف النادي الأهلي السعودي (فيديو)

أعرب النجم البرازيلي لوكاس ليما، ظهير النادي الأهلي السعودي الجديد، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى ”الراقي“، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن النادي الأهلي، في وقت سابق، عن التعاقد مع لوكاس ليما، البالغ 27 عامًا، قادمًا من نانت الفرنسي، في عقد يمتد حتى 2022.

وأكد ليما، في تصريحات لبرنامج ”الدوري مع وليد“، أنه اختار الأهلي لأنه فريق كبير، ويملك قاعدة جماهيرية عريضة في المملكة وخارجها.

وأضاف أنه تواصل شخصيًا مع مواطنه جوزيف دي سوزا، نجم خط وسط الأهلي، قبل التوقيع مع الفريق الأول، والعديد من النجوم البرازيليين الناشطين في دوري المحترفين.

وأعرب لوكاس ليما عن أمنيته في أن يساعد الأهلي على البقاء في القمة دائمًا وتحقيق البطولات والألقاب، موجهًا الشكر إلى الجماهير على حفاوة الاستقبال فور وصوله للمملكة.