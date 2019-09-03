نادي النصر السعودي يرفض الإساءة أو الإسقاط على الإدارة السابقة برئاسة سعود السويلم

أصدر نادي النصر السعودي بيانًا رسميًا، يوم الثلاثاء، يرفض فيه الإساءة أو الإسقاط على الإدارة السابقة برئاسة سعود آل السويلم.

وقال النصر في بيانه: ”يؤكد مجلس الإدارة بقيادة الدكتور صفوان السويكت كامل تقديره واحترامه لكل من عمل في خدمة الكيان في جميع حقباته التاريخية دون استثناء، مثمنًا جهودهم المبذولة في ذلك“.

وأضاف: ”كما يفخر بالعمل العظيم الذي قدمه الأستاذ سعود آل السويلم وفريق إدارته، والذي كان له الأثر البارز في تحقيق الإنجاز الاستثنائي وهو لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويرفض مجلس الإدارة بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة تلميحًا كان أو تصريحًا لكل من تشرف بخدمة الكيان“.

وتابع: ”يدعو مجلس الإدارة إلى الابتعاد عن كل ما يسبب الانقسام والخلاف والذي لا يمثل الوحدة المعروفة عن النادي، مؤديًا ترحيبه بالجميع لمواصلة المسيرة نحو القمة“.

بيان من مجلس إدارة نادي #النصر pic.twitter.com/KroJf4X6Iw — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 3, 2019

وفتح الأسطورة النصراوية ماجد عبدالله، النار، على سعود السويلم، رئيس نادي النصر السابق، وجماهير نادي النصر بعد حديثه في قناة العربية ببرنامج “في المرمى” وانتقاده للسويلم، قائلًا: الإدارة السابقة لم تحقق بطولة الدوري.. الأجانب هم من حققوا اللقب الاستثنائي و لا أتعامل مع الإدارة غير النصراوية وإدارة الموسم الماضي غير نصراوية.

وبعد حديثه انقسم الشارع النصراوي إلى قسمين ما بين مؤيد لحديث الأسطورة ماجد عبدالله عن سعود السويلم، ومعارض حيث وصف المعارضون حديث “ماجد” بهذا التوقيت أمر سلبي خصوصًا وأن النصر بدأ موسم جديد بإدارة جديدة ينافس على بطولة دوري أبطال آسيا ووصل إلى دور ربع النهائي كأول مرة في تاريخ البطولة، وعبّروا أيضا بأن الحديث في الماضي أمر مربك وسيء للغاية بالرغم أن إدارة سعود السويلم، حققت بطولة دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.