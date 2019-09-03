نادي الهلال السعودي يكشف عن رقم قميص جوستافو كويلار

كشف نادي الهلال السعودي على أن الكولومبي جوستافو كويلار، المنضم حديثًا للفريق، سيحمل الرقم ”6“، الذي كان يرتديه خالد عزيز، نجم الفريق السابق في خانة المحور.

وجاء ذلك عقب لقائه، يوم الثلاثاء، فهد بن نافل رئيس النادي العاصمي الذي تمنى له التوفيق وأن يحقق مع زملائه اللاعبين ما تطمح إليه جماهير النادي الأزرق.

بدوره، أهدى كويلار قميص منتخب بلاده إلى رئيس نادي الهلال، وتجوّل اللاعب في مرافق النادي ووقف على منشآت فريق الكرة الأول.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب مع الفريق في أول تدريب له الخميس المقبل عقب العودة من الإجازة التي منحها الروماني رازفان لوشيسكو للاعبين.

يذكر أن الهلال تعاقد خلال الصيف المنقضي مع ثنائي لاعبين آخرين بخلاف كويلار، هم جان هيون سو، وأمير كردي، بجانب شراء كاريلو نهائيًا.