هيرفي رينارد يستبعد محمد آل فتيل من تشكيلة منتخب السعودية بسبب الإصابة

هيرفي رينارد يستبعد محمد آل فتيل من تشكيلة منتخب السعودية بسبب الإصابة

المصدر: رويترز

استبعد هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، اللاعب محمد آل فتيل من تشكيلة المنتخب الوطني قبل مواجهة اليمن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم؛ بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وكتب المنتخب السعودي في حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن آل فتيل خرج من التشكيلة بسبب معاناته من آلام في عضلات أعلى الفخذ.

وكان الجهاز الطبي للسعودية أعلن أمس الإثنين إصابة آل فتيل ومعاناة فراس البريكان من نزلة برد قبل أن يتقرر استبعاد الأول.

وستلعب السعودية مع مالي وديًا يوم الخميس، وتبدأ مسيرتها في التصفيات المؤهلة أيضًا لكأس آسيا 2023 باللعب مع اليمن، يوم الثلاثاء المقبل.

وإلى جانب اليمن، تلعب السعودية في التصفيات المشتركة في المجموعة الرابعة مع أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة.