نادي النصر السعودي يعلن تعاقده رسميًا مع مختار علي

أعلن نادي النصر السعودي حصوله رسميًا على توقيع اللاعب مختار علي، قادمًا من فيتسيه أرنهايم الهولندي، بعقد يمتد لثلاث سنوات، ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة.

وكان نادي فيتسيه أرنهايم الهولندي، أعلن رسميًا انتقال اللاعب مختار علي إلى نادي النصر.

وأغلق الميركاتو الصيفي داخل المملكة، أمس السبت، لتصبح صفقة مختار علي هي الأخيرة للنصر هذا الصيف.

وانضم مختار إلى نادي فيتسيه قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي يناير 2017.

وقال مختار علي: ”أود أن أشكر الجميع في فيتيس، لقد استمتعت بوقتي في أرنهيم، بالطبع كنت أتمنى الحصول على مزيد من دقائق اللعب، لكن هذا ما يحدث أحيانًا في كرة القدم“.

وأضاف: ”ما زلت أتذكر أرنهيم كمدينة جميلة وممتعة، ولكن حان الوقت الآن لمغامرة جديدة“.

مختار (21 عامًا) ينشط في مركز الوسط الدفاعي، من أبوين صوماليين ومن مواليد المملكة العربية السعودية.

مختار علي مع الأخضر قبل كاس العالم الاخيرة pic.twitter.com/f7343n6Ego — كحيلان العتيبي#بطل_غصب (@alotibi_1955) August 31, 2019

مثّل المنتخب الإنجليزي في 6 مباريات للفئات الشبابية، بيد أن رغبته النهائية كانت المنتخب السعودي وخاض معه أول مباراة في أكتوبر 2017.

وانضم مختار إلى النصر بشكل رسمي في الدقائق الأخيرة من الميركاتو، وبشكل فجائي حسبما أعلن الحساب الرسمي لفيتيس عبر تويتر.

تكوّن اللاعب في أكاديمية تشيلسي عندما انتقل إليها عام 2008، ليمكث 9 سنوات قبل الرحيل إلى فيتيس الهولندي شتاء 2017 على سبيل الإعارة.

بعدها بستة أشهر وعقب المستويات الرائعة للاعب، قررت إدارة فيتيس شراء مختار بشكل نهائي بمبلغ 500 ألف يورو.

خاض الموسم الماضي 6 مباريات في الدوري الهولندي وسجل هدفًا وحيدًا، إضافة إلى مباراة واجدة في اليورباليغ.

والآن ينتظر مختار تحديات جديدة مع النصر الذي سيحاول الحفاظ على لقبه الذي أحرزه العام الماضي من دوري المحترفين السعودي.