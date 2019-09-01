من هو جوستافو كويلار لاعب نادي الهلال السعودي الجديد.. وماذا سيضيف للفريق؟

جاء تعاقد نادي الهلال السعودي مع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار قادمًا من فريق فلامنغو البرازيلي ليكمل محاولات الإدارة لتدعيم الصفوف أملًا في استعادة لقب الدوري المحلي والمنافسة على اللقب القاري.

وتعاقد نادي الهلال مع أمير كردي بجانب تجديد الاحتفاظ بخدمات اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، وانضمام اللاعب الكوري الجنوبي هيون سو غانغ مع عودة السوري عمر خربين.

ماذا سيضيف كويلار لتشكيلة الهلال السعودي في الموسم الحالي؟ هذا ما ترصده ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

من هو جوستافو كويلار؟

يعد جوستافو كويلار، من اللاعبين البارزين في منتخب كولومبيا، ويتوقع له الكثيرون مستقبلًا جيدًا، وبدأ كويلار مشواره مع فريق ديبورتيفو كالي في كولومبيا بعد تصعيده وعمره 17 عامًا ثم إعارة قصيرة لفريق جونيور أيضًا في كولومبيا.

وخطف فلامنغو البرازيلي خدمات جوستافو من كالي الكولومبي، ولمع نجم جوستافو في منتخب كولومبيا للناشئين تحت 17 عامًا ببطولة العالم التي أقيمت 2009 وسجل هدفين، وقاد فريقه للمربع الذهبي، وحصد المركز الثالث، كما شارك في بطولة العالم تحت 20 عامًا والتي أقيمت العام 2011.

وشارك جوستافو في بطولة كوبا أمريكا 2019 مع كولومبيا، كما كان ضمن القائمة المبدئية لبطولة كأس العالم 2018، وشارك مع منتخب كولومبيا في 7 مباريات.

نقطة تحول

يبدو انضمام جوستافو كويلار نقطة تحول في صفوف الهلال، خاصة أن الفريق يضم مجموعة من النجوم في الجانب الهجومي.

واقتنص الهلال خدمات كويلار من أنياب بولونيا الإيطالي الذي كان يرغب بضم اللاعب بكل قوة ولكن الهلال حسم الصفقة بشراء عقده نهائيًا من فلامنغو.

وشارك كويلار في 19 مباراة مع فلامنغو في موسم 2018 – 2019، كما شارك في موسم 2017 – 2018 في 34 مباراة ويعد أحد أبرز اللاعبين في مركز الوسط المدافع.

مشاكل دفاعية

يبحث الهلال عن إنهاء مشاكله الدفاعية بصفقة كويلار، خاصة أن الفريق الأزرق يحتاج للاعب وسط قوي قادر على التغطية على الأطراف التي تتقدم باستمرار ويمنع الاختراق من العمق.

ورغم وجود الثنائي محمد كنو وعبد الله عطيف إلا أن كويلار يعد نقطة تحول وحلًا لمشاكل دفاعية في صفوف الزعيم.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الهلال فريق شبه متكامل، ولكنه عانى في الموسم الماضي في جزئية الأخطاء الدفاعية التي حرمته من التتويج بلقب الدوري.

وأضاف:“أعتقد أن وجود لاعب وسط قوي وسريع بقيمة كويلار بجانب كنو سيكون إضافة قوية لحل هذه المشكلة فهو قطعة ناقصة في خط وسط الهلال“.

روح القيادة

يتمتع كويلار بروح القيادة وسط الملعب، وهو أمر يبدو مهمًا للهلال في المرحلة المقبلة، خاصة أن كويلار سيكون مشاركًا في الموسم المحلي مع الفريق الأزرق لحين قيده في النسخة الجديدة وليست الحالية بدوري أبطال آسيا.

ويعد كويلار بمثابة الوحش المحبوس، بحسب وصف إحدى الإذاعات البرازيلية.