نادي الشباب يعيد راكان الشملان إلى النصر السعودي

اتفقت إدارة نادي الشباب السعودي، مع نظيرتها في النصر على إلغاء إعارة اللاعب راكان الشملان.

وأعربت إدارة الشباب، بحسب ما نشرته على حسابها الرسمي على ”تويتر“، عن تمنياتها للاعب بالتوفيق في مسيرته المقبلة.

???? #الشباب يتفق مع إدارة النصر على إلغاء إعارة اللاعب راكان الشملان pic.twitter.com/Q5IvFys4DU — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 31, 2019

وكان نادي النصر وافق على رحيل لاعبه الشاب راكان الشملان لصفوف الشباب بداية من الموسم الجديد على سبيل الإعارة.

ولم يوضح نادي النصر أو الشباب القيمة المادية للصفقة وإذا ما كان عقده سيتضمن بند أحقية شراء بنهاية فترة الإعارة التي تنتهي بنهاية الموسم المقبل.

وجاءت إعارة اللاعب لفريق الشباب ليحصل على المزيد من الدقائق في الفترة المقبلة، حيث كان صاحب الـ 20 عامًا قد شارك في أربعة لقاءات فقط طوال الموسم الماضي رفقة الفريق الأول بنادي النصر، وصنع خلالهم هدفًا وحيدًا.