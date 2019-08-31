نادي النصر السعودي يتمم اتفاقه لضم مختار علي لاعب فيتسيه أرنهايم الهولندي

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي النصر السعودي، وقبل ساعات قليلة من فلق باب الانتقالات الصيفية، قد أجرت تعاقداً جديداً مع لاعب مواليد.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، يوم السبت، فإن الإدارة النصراوية اتفقت رسمياً مع لاعب المواليد مختار علي، حيث اشترت بطاقته الدولية من ناديه فيتسيه أرنهايم الهولندي.

للي يسأل من هو مختار علي pic.twitter.com/UrezfOmp59 — . (@tarrok_21) August 31, 2019

اللاعب يبلغ من العمر 21 عاماً ويجيد في مركز المحور ولعب مع فريقه الهولندي 7 مباريات سجل فيهم هدف وحيد، وحاصل على الجنسية البريطانية، صومالي الأصل ومن مواليد السعودية.

يذكر أن الإدارة النصراوية لم تبرم أي صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي من اللاعبين الأجانب واكتفت بما هو موجود لديها.