الشباب يعلن تعاقده مع متعب المفرج مدافع نادي الهلال السعودي بنظام الإعارة

أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان ضم المدافع متعب المفرج قادمًا من صفوف فريق الهلال على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وكان الهلال قدوقع مع المفرج يوم الجمعة لمدة 5 سنوات بعدما لعب معارًا في الموسم بصفوف التعاون.

وكان الهلال قد أعار متعب المفرج في الموسم الماضي إلى التعاون، وحقق برفقته أول بطولة كأس ملك في تاريخه، قبل أن تنتهي مدة الإعارة ويعود إلى أزرق العاصمة.

ولعب المفرج 18 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع التعاون خلال فترة إعارته، و6 في كأس الملك.