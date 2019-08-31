نادي الهلال يكتسح الرائد بخماسية ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

اكتسح نادي الهلال مضيفه الرائد بخماسية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم السبت.

افتتح الدولي السوري عمر خربين أهداف الهلال عند الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف سلمان الفرج الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، استعرض الهلال أمام مضيفه الرائد، حيث تمكن الفرنسي غوميز من تسجيل الهدف الثالث للزعيم بعدما مرر خربين الكرة له بالعرض.

وفي الدقيقة 67 سجل البرازيلي إدواردو الهدف الرابع للهلال، قبل أن يختتم خربين خماسية الهلال عند الدقيقة 80.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط في المركز الأول، في حين تجمد رصيد الرائد دون نقاط في المركز الأخير.