أهداف مباراة الاتفاق والأهلي.. 2-1 لـ“الراقي“ (فيديو)

سجل عمر السومة الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره الاتفاق، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ”موسم 2019-20“.
د45+2’ هدف للأهلي! ⚽#عمر_السومة يسجل الهدف الأول#الاتفاق 0 – #الاهلي 1#الاتفاق_الاهلي#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/bvm3aIDUB2
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 31, 2019
وفي الدقيقة 55 يسجل نعيم سليتي هدف التعادل للاتفاق.
د55’ هدف للاتفاق! ⚽#نعيم_سليتي يسجل هدف التعادل#الاتفاق 1 – #الاهلي 1#الاتفاق_الاهلي#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/XxrAkJY6g0
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 31, 2019
عبدالرحمن غريب يضيف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 85.
د85’ هدف للأهلي! ⚽#عبدالرحمن_غريب يسجل الهدف الثاني#الاتفاق 1 – #الاهلي 2#الاتفاق_الاهلي#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/VlXTiFaNpq
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 31, 2019
ويتطلع النادي الأهلي لتحقيق أول انتصار له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.
وفشل الأهلي في تحقيق الفوز في مباراته الأولى بالدوري في الجولة الماضية، بعدما سقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه العدالة الصاعد حديثًا لدوري المحترفين.
ويدخل فريق الاتفاق هذه المباراة بحثًا عن مواصلة الانتصارات، وإضافة ثلاث نقاط أخرى بعد النقاط الثلاث التي حصدها من فوزه في الجولة الأولى على مضيفه الوحدة 2-0.
وقدم الاتفاق عرضًا جيدًا أمام الوحدة، واستحق الفوز بالنقاط الثلاث، ويسعى لتقديم عرض جيد أمام الأهلي لمواصلة الانتصارات، خاصة أنه يملك من اللاعبين المحترفين والأجانب ما يمكنه من تحقيق هدفه.