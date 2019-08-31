أهداف مباراة الاتفاق والأهلي.. 2-1 لـ“الراقي“ (فيديو)

سجل عمر السومة الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره الاتفاق، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ”موسم 2019-20“.

وفي الدقيقة 55 يسجل نعيم سليتي هدف التعادل للاتفاق.

عبدالرحمن غريب يضيف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 85.

ويتطلع النادي الأهلي لتحقيق أول انتصار له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز في مباراته الأولى بالدوري في الجولة الماضية، بعدما سقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه العدالة الصاعد حديثًا لدوري المحترفين.

ويدخل فريق الاتفاق هذه المباراة بحثًا عن مواصلة الانتصارات، وإضافة ثلاث نقاط أخرى بعد النقاط الثلاث التي حصدها من فوزه في الجولة الأولى على مضيفه الوحدة 2-0.

وقدم الاتفاق عرضًا جيدًا أمام الوحدة، واستحق الفوز بالنقاط الثلاث، ويسعى لتقديم عرض جيد أمام الأهلي لمواصلة الانتصارات، خاصة أنه يملك من اللاعبين المحترفين والأجانب ما يمكنه من تحقيق هدفه.