الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعهد في كأس محمد السادس

يحل نادي الاتحاد السعودي، ضيفًا على العهد اللبناني، اليوم السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس).

وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الاتحاد والعهد على قناة أبو ظبي الرياضة.

وخطا الاتحاد خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ16، بعدما تغلب 3/0 على العهد في الذهاب.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الإياب في تاريخ 27 أغسطس الجاري، لكن تأهل الفريق السعودي لربع نهائي دوري أبطال آسيا فرض تعديلًا طارئًا، حيث ستقام المباراة اليوم السبت، وذلك بالتنسيق بين الطرفين.

وقال المدرب التشيلي خوسيه سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد، إن المهمة لم تنتهِ بعد، وإن المنافس فريق قوي، وأشار سييرا إلى أن العهد فريق متمرس ولديه عناصر جيدة في صفوفه، قادرة على جعل المهمة أكثر صعوبة. وأكد أن التركيز سيكون على تقديم مباراة جيدة ومن ثم تأتي نتيجة اللقاء لصالح الأفضل.

يشار إلى أن الوصل الإماراتي أول المتأهلين إلى دور الـ16، بتجاوزه عقبة الهلال السوداني بنتيجة إجمالية 3/2.