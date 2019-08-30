رسميًا.. النادي الأهلي السعودي يعلن تعاقده مع لوكاس ليما مدافع نانت الفرنسي (فيديو)

أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما قادمًا من صفوف نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه: ”أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما (27) عامًا، قادمًا من فريق نانت الفرنسي، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مع خيار التجديد لموسم إضافي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي“.

ونشر النادي الجداوي فيديو على حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ رحب فيه بصفقة ليما، وقال إنه اختار المدرسة البرازيلية لأنه وجد نفسه بها، لاسيما وأن النادي أخذ اللعب الهجومي من البرازيليين، بالإضافة إلى أسلوب التشجيع.

يذكر أن ليما انتقل إلى نانت الفرنسي في موسم 2016-2017، قادمًا من الدوري البرتغالي، وخاض 117 مباراة في مختلف المسابقات.

أنهت إدارة النادي #الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما (27) عاماً، قادماً من فريق نانت الفرنسي، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مع خيار التجديد لموسم إضافي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي. pic.twitter.com/EH5B8NDWAZ — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 30, 2019

كان الأهلي قد أعلن أمس الخميس تعاقده مع النجم الجزائري يوسف بلايلي بعقد يمتد حتى العام 2022.

ولم يكشف النادي الأهلي عن التفاصيل المالية لصفقة التعاقد مع يوسف بلايلي، الذي كان عنصرًا مؤثرًا في تتويج منتخب الجزائر بلقب كأس الأمم الأفريقية في مصر الشهر الماضي.