نادي الهلال السعودي ينهي تعاقده مع الإسباني جوناثان سوريانو (صورة)

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة، تخليه عن لاعبه الإسباني جوناثان سوريانو، بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

وكتب الهلال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”قدّمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعب الإسباني جوناثان سوريانو بعد توقيعه اتفاقية إنهاء تعاقد، مثمنة الجهود التي بذلها أثناء فترة تمثيله الهلال“.

وتعاقد الهلال مع سوريانو، البالغ من العمر 33 عامًا، في ديسمبر 2018، لمدة موسم ونصف، وشارك اللاعب الإسباني مع الهلال في 11 مباراة، سجل فيها 3 أهداف.

يشار إلى أن الهلال استهل مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بالفوز 4/2، كما تعادل سلبيًا على ملعب مواطنه الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.