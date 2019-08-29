تفاصيل تعاقد النادي الأهلي السعودي مع يوسف بلايلي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي أن الأمير منصور بن مشعل نجح في إدارة ملف التفاوض لضم الجزائري الدولي يوسف بلايلي.

وبحسب تلك المصادر، فإن منافسة كانت دائرة بين المفاوض نادي النصر ومنافسه الأهلي انتهت بنجاح لمصلحة الأخير بسبب قوة العرض الأهلاوي.

وانتهت الصفقة لصالح الأهلي بعد أن قدّم الأمير الأهلاوي مبلغ 13 مليون يورو منها 3 ملايين لنادي الترجي التونسي والباقي رواتب اللاعب طيلة مدة تعاقده.

وأعلن النادي الأهلي ضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لمدة 3 مواسم، لينضم لكتيبة المحترفين مع النادي علمًا بأن المركز الإعلامي سيعلن ضم الظهير البرازيلي المخضرم لوكاس ليما اليوم.

وشارك بلايلي 13 مباراة مع الجزائر، سجل فيها 3 أهداف، بينها 6 مباريات في كأس أمم أفريقيا 2019، سجل فيها 3 أهداف.