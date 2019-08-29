النصر السعودي يزاحم الأهلي على الجزائري يوسف بلايلي

كشفت تقارير صحفية عن مزاحمة نادي النصر السعودي لنظيره الأهلي، لضم الجزائري يوسف بلايلي نجم الترجي التونسي.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع الترجي وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث يبحث النادي الجداوي عن صانع ألعاب متميز.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، فإن الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا 2019، طلب الحصول على ثلاثة ملايين يورو (نحو 12 مليونًا و500 ألف ريال) لبيع العقد، فضلًا عن الاحتفاظ باللاعب إلى نهاية العام لإشراكه في كأس العالم للأندية.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن النصر هو الآخر ينافس الأهلي على اللاعب، وإن النادي الجداوي فتح خطًا للمفاوضات مع اثنين آخرين تحسبًا لفشل المفاوضات مع بلايلي.

وقالت الصحيفة إن اللاعبين الآخرين مع بلايلي، هما الأوروغوياني جاستون راميريز، لاعب سامبدوريا الإيطالي، والبيروفي كريستيان كويفا، لاعب سانتوس البرازيلي، وكلاهما دوليان.

يشار إلى أن فترة الانتقالات الصيفية السعودية تغلق بعد غد السبت.