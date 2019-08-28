3 صناع لعب على رادار النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي تكثّف مفاوضاتها لضم لاعب يجيد في مركز صناعة اللعب قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي نهاية الشهر الجاري

وحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“، يوم الأربعاء، فتبرز أسماء البرازيلي سيسينها، لاعب نادي دايغو الكوري الجنوبي، الإكوادوري خوان كازاريس، لاعب نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، والجزائري يوسف بلايلي، لاعب نادي الترجي التونسي.

وحسب الصحيفة، فإن الملفات الثلاثة نالت إعجاب الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، فهناك تواصل مع أندية اللاعبين الثلاثة لحسم التعاقد مع أحدهم.

وقالت الصحيفة، إن إدارة الأهلي أنهت التعاقد مع البرازيلي لوكاس ليما، لاعب نادي نانت الفرنسي في مركز الظهير الأيسر، بعد أن اتفقت مع اللاعب وناديه، إذ بلغت قيمة الصفقة 8.5 مليون يورو؛ منها ستة ملايين يورو للنادي والبقية للاعب.