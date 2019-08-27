الأمير منصور بن مشعل يتحدث عن.. مخالفات إدارة عبدالله بترجي.. وإبعاد المستهترين عن النادي الأهلي السعودي

تحدث الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، عن العديد من الأمور المهمة التي تخص ”الراقي“، وكاشفًا عن مخالفات كبيرة للإدارة السابقة، مؤكدًا في الوقت نفسه التوقيع مع البرازيلي لوكاس ليما.

وقال الأمير منصور بن مشعل في حواره لقناة ”العربية“، يوم الثلاثاء: ”وجدت الأهلي في وضع سيئ.. وديون النادي أكثر من 100 مليون ريال“.

وأضاف: ”ديون النادي من الإدارتين السابقتين.. ويوجد مخالفات إدارية وأتمنى من رئيس هيئة الرياضة التدخل“.

وتابع: ”وجدنا على إدارة عبدالله بترجي مخالفات إدارية ومالية وتم تقديمها إلى رئيس هيئة الرياضة“.

الأمير منصور بن مشعل لـ(في المرمى):

لايمكن انا نرى الاهلي تعصف به الرياح ونتركه. pic.twitter.com/qV9kP4OaBW — Diario Ahli (@diarioAFC) August 27, 2019

وأوضح: ”إدارة عبدالله بترجي فتحت حسابًا بنكيًا دون إذن هيئة الرياضة، وننتظر قرار الهيئة في هذا الموضوع“.

وشدد: ”الـ100 مليون ريال التي سأدفعها لن تكون لتسديد ديون النادي بل لجلب احتياجات الفريق“.

وأكد: ”أنا اخترت المدرب برانكو عطفًا على سيرته التدريبية القوية، نفاوض صانعي لعب مميزين جدًا وكلهم لاعبين منتخبات، كما أن البرازيلي لوكاس ليما، ظهير نانت الفرنسي، قطعنا 99% في طريق التعاقد معه وسيتم الإعلان رسميًا عن ضمه في الساعات المقبلة“.

وأردف: ”اللاعب الذي يستهتر لا مكان له في الأهلي“.

وعن السوري عمر السومة وأزمته مع المدرب، أوضح: “ لم تحدث مشكلة بين السومة وبرانكو.. والسومة أبلغني شخصيًا أنه ابن النادي الأهلي وسيخدمه حتى نهاية مسيرته الرياضية“.