الاتحاد السعودي لكرة القدم يمنع انتقال المدربين بين الأندية خلال الموسم

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن منع انتقال المدربين بين الأندية خلال الموسم الرياضي 2019-2020.

وقال اتحاد كرة القدم، في بيان صحفي: ”إذا قام المدرب بفسخ عقده، أو انتهت علاقته التعاقدية مع النادي، خلال سريان الموسم الرياضي، يمنع أي نادٍ في السعودية من التعاقد معه إلى أن ينتهي الموسم الرياضي“.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد آلية عمل وإصدار بطاقة المدربين العاملين في الأندية السعودية بكافة تخصصاتهم الفنية⬇️https://t.co/o2ORT16r7r pic.twitter.com/yn9CwzxfhH — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) August 27, 2019

واعتمد الاتحاد، آلية عمل وإصدار بطاقة المدربين العاملين في الأندية السعودية بكافة تخصصاتهم الفنية، وأعلن عن معايير الرخصة التدريبية للمدربين التي بدأ العمل بها اعتبارًا من 18 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أنه يستثني من ذلك العقود الموقعة قبل ذلك.

واستقر الاتحاد، على منح بطاقة للمدرب، تكون مدة صلاحيتها سنة واحدة من تاريخ صدورها، على أن تكون مجانية في السنة الأولى، بينما يتم تجديدها مقابل 100 ريال عن كل سنة ميلادية.