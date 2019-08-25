بعد اهتمام نادي الهلال السعودي.. كورنثيانز البرازيلي يحدد قيمة لاعبه غابرييل

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي كورنثيانز البرازيلي، حددت المبلغ الذي ترغب في الحصول عليه للسماح ببيع اللاعب غابرييل غيروتو لصالح نادي الهلال السعودي، الذي أبدى اهتمامًا بضم اللاعب.

وقالت التقارير الصحفية، إن إدارة الهلال على استعداد لدفع نحو 5 ملايين يورو لشراء بطاقة اللاعب الدولية، لكن إدارة كورنثيانز أعلنت أنها لن تبيع اللاعب بأقل من 6 ملايين يورو.

ويجيد غابرييل غيروتو، البالغ من العمر 27 عامًا، اللعب في مركز المحور، وبات أساسيًا مع فريقه منذ قدوم فابيو كاريلي مدرب الوحدة السعودي، وشارك الموسم الحالي في 10 مباريات، بواقع 776 دقيقة.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في الكرة السعودية بعد نحو 6 أيام من الآن، إذ تكثف إدارة الهلال مفاوضاتها للتعاقد مع لاعب محور، بناء على طلب المدرب الكرواتي رازفان لوتشيسكو.