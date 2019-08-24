ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الأولى (صورة)

استهل الشباب مشواره في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالفوز 2-1 على مستضيفه الفتح، بينما أحرز الاتفاق هدفين في الشوط الثاني ليفوز على الوحدة 2-صفر في الجولة الأولى للمسابقة اليوم السبت.

وافتتح الكولومبي دانيلو اسبريا ثنائية الشباب في الدقيقة الأولى من المباراة، عندما تلقى تمريرة عرضية من ركلة حرة حولها بتسديدة مباشرة قوية في شباك الأوكراني ماكسيم كوفال حارس الفتح.

وعزز الأرجنتيني كريستيان جوانكا تقدم الشباب بركلة جزاء في الدقيقة 49 احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وقلص مروان سعدان الفارق للفتح من ركلة جزاء أيضًا بعد مراجعة تقنية الفيديو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي المباراة الثانية انتظر الاتفاق حتى الدقيقة 57 ليهز شباك مستضيفة عبر ضربة رأس من فواز الطريس، إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة وتمريرتين بالرأس، لتصل الكرة إلى الطريس الذي وضعها في الشباك من مدى قريب.

ونجح البديل التونسي نعيم السليطي في تعزيز تقدم الاتفاق في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما تلقى تمريرة طويلة انفرد على إثرها بمرمى مصطفى زغبة حارس الوحدة ليضع الكرة في شباكه.

وفي مباراة أخرى، تعادل الفيصلي سلبيًا مع الفيحاء ضمن الجولة الافتتاحية التي تختتم في وقت لاحق اليوم بلقاء الوحدة والاتفاق.

وبعد نهاية الجولة الأولى نجحت أندية النصر حامل اللقب ووصيفه الهلال والاتحاد والشباب والاتفاق في حصد أول ثلاث نقاط لها في البطولة.