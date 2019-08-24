لقطع الطريق على نادي النصر السعودي.. الاتفاق يسعى لتجديد عقد محمد الكويكبي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، أن نادي الاتفاق جدد محاولاته لإقناع نجمه محمد الكويكبي بتجديد عقده؛ لقطع الطريق على نادي النصر الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“، فإن إدارة الاتفاق جددت محاولتها لإقناع محمد الكويكبي، بتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021.

وسعى النصر بقوة للتعاقد مع الكويكبي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي والماضي، بنظام الشراء النهائي أو الإعارة، لكن الاتفاق رفض التفريط بنجمه.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتفاق سارعت إلى مفاتحة الكويكبي للتوقيع على عقد جديد ينتهي العام 2023، مع تحسين المقابل المادي بدءًا من الموسم الجاري، لكن اللاعب لم يرد بعد على إدارة الاتفاق، علمًا أنه رفض عرضين سابقين لتمديد عقده.