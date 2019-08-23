رومارينيو يقود نادي الاتحاد إلى فوز صعب على الرائد في الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص نادي الاتحاد فوزًا صعبًا على ضيفه الرائد، بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، للموسم الجديد 2019/2020.

وافتتح الصربي أليكساندر بريوفيتش التسجيل للاتحاد بهدف في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

وتعادل محمد السهلي للرائد، بتسديدة رائعة وقوية من داخل منقطة الجزاء في الدقيقة 30، مستغلًا كرة من أرناود دجوم.

وسجل البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة 56، بعد تمريرة من سعود شيبة.

وعاد روماريو ريكاردو دا سيلفا وسجل الهدف الثاني له الثالث للاتحاد في الدقيقة 90+4.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 3 نقاط في صدارة الترتيب، متساويًا مع النصر الذي تغلب 2/0 على ضمك، ومع الهلال الذي تغلب 4/2 على أبها.

وتُستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي، غدًا السبت، عندما يلعب الفتح مع الشباب، والفيصلي مع الفيحاء، والوحدة مع الاتفاق.