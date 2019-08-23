أهداف مباراة الهلال وأبها.. 3/1 للزعيم (فيديو)

سجل المهاجم فانيفا إيما أندرياتسيما القادم من مدغشقر الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه أبها مع الهلال، في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف فانيفا إيما أندرياتسيما في الدقيقة 20 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من زميله سعد بقير.

وتعادل الفرنسي بافيتيمبي غوميز للهلال في الدقيقة 39، قبل أن يعود ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 44.

وفاز الهلال 3/0 و4/1 في آخر مواجهتين مع أبها في الدوري السعودي، وكانتا في موسم 2008/2009، حيث احتل الهلال حينها المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن الاتحاد البطل.‎

وصعد أبها إلى دوري المحترفين بعدما حصد 69 نقطة بواقع 19 انتصارًا و12 تعادلًا و7 هزائم، وتوّج بلقب دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي.