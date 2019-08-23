جوزيف دي سوزا يعتذر لجماهير الأهلي السعودي بعد تغريدة مثيرة للجدل (صورة)

اعتذر محترف النادي الأهلي السعودي، جوزيف دي سوزا، لجماهير فريقه؛ عقب تغريدته المثيرة للجدل والتي كان قد كتبها بعد تعادل فريقه أمام العدالة، في افتتاح مباريات الدوري السعودي، أمس الخميس؛ ردًا على أحد المشجعين.

وكان الأهلي قد فقد أول نقطتين له في المسابقة بعد تعادله مع العدالة الصاعد حديثًا للدوري السعودي للمحترفين.

وعقب المباراة وجه أحد المشجعين رسالة للاعب طالبه فيها بالرحيل عن النادي لأنه أفضل بكثير من الموجودين وأنه أكبر من أن يلعب مع المجموعة المتواجدة حاليًا.

دي سوزا رد على المشجع بأنه يفكر فعلًا في الرحيل لأن اللاعبين الموجودين لا يقدرون قيمة شعار النادي وأنه لا يود البقاء لأجل المال فقط.

وتسبب رد دي سوزا في جدل واسع بين جماهير النادي الأهلي، كما أثارت ردود فعل غاضبة.

وبعد ردة الفعل الجماهيرية الكبيرة، حذف دي سوزا تغريدته واعتذر لجماهير الأهلي السعودي، مشددًا على أنه لا يقبل الخسارة ولذلك يرتكب بعض الأخطاء؛ بسبب الحالة النفسية السيئة التي يكون بها، وأنه مستمر في تنفيذ عقده مع النادي الأهلي الذي وصفه بالنادي الكبير جدًا.