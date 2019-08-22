القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي ‎

يستهل نادي النصر حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بمواجهة منافسه ضمك، في الجولة الأولى، اليوم الخميس.

وتنقل مباراة النصر وضمك على قناة KSA Sports 1 HD، كما تنقل على تطبيق دوري بلس.

وتنطلق المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وهذه أول مشاركة لضمك في الدوري السعودي للمحترفين منذ تأسيس النادي العام 1972.

وأحرز النصر لقب الدوري السعودي الموسم الماضي (2018/2019)، بعدما حصد 71 نقطة، متفوقًا على نافسه الهلال، الذي حصد 70 نقطة، وقد استمر التنافس بين الناديين حتى الجولة الأخيرة.

وسيفتقد النصر جهود كل من: عمر هوساوي، والبرازيلي بيتروس، ولاعب المحور عبدالعزيز الجبرين، والوافد الجديد عبدالفتاح آدم، ويحيى الشهري.

وتاريخيًّا التقى الفريقان مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور الـ8 بكأس الملك منذ 36 عامًا، بملعب المحالة بأبها وكسب ضمك اللقاء 2/1، سجل محمد السويد وعبدالله جلفان لضمك، وفهد الهريفي للنصر.