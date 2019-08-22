تشكيل النصر المتوقع ضد ضمك في افتتاح الدوري السعودي

يفتتح نادي النصر مبارياته في دوري الأمير محمد بن سلمان باستضافة ضمك اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والنصر هو حامل لقب دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث يسعى العالمي للحفاظ على اللقب الذي ظفر به الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع الهلال.

وتأهل النصر قبل أيام لربع نهائي دوري أبطال آسيا حيث سيواجه السد القطري.

ويسعى روي فيتوريا مدرب النصر لبدء الموسم بطريقة مثالية من خلال تحقيق فوز على ضمك وتجنب مفاجآت الجولات الافتتاحية.

ومن المتوقع ان يكون تشكيل النصر كالآتي:

براد جونز

عبدالرحمن العبيد – عبدالله مادو – مايكون بيريرا – سلطان الغنام

عبدالله الخيبري – عبدالرحمن الدوسري

أحمد موسى – جوليانو فيكتور – نورالدين أمرابط

عبدالرزاق حمدالله

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك

تنقل مباراة النصر وضمك على القناة السعودية الرياضية بشكل مجاني، كما تنقل عبر تطبيق دوري بلس.