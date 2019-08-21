الوحدة يفسخ عقده مع ليوناردو دي سوزا ونادي الهلال السعودي يقترب من ضمه

أعلن نادي الوحدة الإماراتي فسخ تعاقده مع البرازيلي ليوناردو دي سوزا بالتراضي، ما يعني اقتراب الهلال السعودي من ضم اللاعب.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء ”توصلت شركة نادي الوحدة لكرة القدم إلى اتفاق ”مساء اليوم“ مع اللاعب ليوناردو دي سوزا يقضي بموجبه فسخ عقد اللاعب بالتراضي بمقابل مادي للنادي، وبهذا ينتهي ارتباط اللاعب بالنادي“.

وكان النادي، قد أعلن عدم تليقيه أي عرض في الفترة الأخيرة، نافيًا الأخبار التي ربطته بالرحيل إلى الهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأثار البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا، الذي لعب لأهلي جدة وبارتيزان الصربي سابقًا، الشكوك حول مستقبله، وذلك بعد صورة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وسط أنباء وتقارير صحفية تشير إلى اقترابه من العودة إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.