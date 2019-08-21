نادي الرائد السعودي يعلن رسميًا تعاقده مع جهاد الحسين

أتم نادي الرائد السعودي رسميًّا، إجراءات ضم المحترف السوري جهاد الحسين بصفقة انتقال حر، بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع التعاون دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وغرّد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قائلًا: ”أنهت إدارة نادي الرائد هذا اليوم إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب السوري جهاد الحسين“.

✍????|| أنهت إدارة نادي #الرائد هذا اليوم إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب السوري " جهاد حسين " العمر : 35 سنة

المركز : وسط Welcome Jehad pic.twitter.com/ocYKP0Y5bh — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) August 21, 2019

يشار إلى أن اللاعب السوري ذا الـ“35 عامًا“، كان قد رحل عن صفوف التعاون خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد خمس سنوات قضاها مع الفريق.

وانتقل جهاد الحسين إلى التعاون في 20 يوليو 2014، قادمًا من نادي دبي الإماراتي، ويعد التعاون النادي السادس الذي ارتدى جهاد الحسين قميصه، بعد الكرامة السوري والكويت الكويتي، إلى جانب القادسية ونجران السعوديين.

ولعب الحسين 146 مباراة مع التعاون، وسجل 16 هدفًا، كما ساهم في صناعة 43 هدفًا، وفاز مع الفريق في الموسم المنصرم بلقب كأس الملك.