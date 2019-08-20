نادي الاتحاد السعودي يُسقط العهد اللبناني ويضع قدمًا في ثمن نهائي البطولة العربية (فيديو)

وضع فريق اتحاد جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، قدمًا في دور الـ16 (ثُمن النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

واكتسح اتحاد جدة ضيفه العهد اللبناني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ32 للبططولة.

وللتأهل إلى دور الـ16 (ثُمن النهائي)، يكفي اتحاد جدة الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق أقل من هدفين، أو 3 أهداف بشرط أن تكون أكثر من 3-0 في لقاء الإياب.

بينما يحتاج العهد للفوز بفارق أكثر من 3 أهداف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره للتأهل إلى ثُمن النهائي.

أنهى اتحاد جدة اللقاء لصالحه في الشوط الأول بتسجيله لثلاثة أهداف عن طريق البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا، والمغربي مانويل مروان دا كوستا، والصربي اليكساندر بريوفيتش في الدقائق 15 و28 و38.

وتوالت الفرص الضائعة خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة.