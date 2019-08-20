أهداف مباراة الاتحاد والعهد.. 3-0 لـ“العميد السعودي“ (فيديو)

سجل رومارينهو الهدف الأول لفريق الاتحاد السعودي في شباك نظيره العهد اللبناني، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

ويأمل الاتحاد السعودي تحقيق بداية قوية ضد العهد اللبناني في البطولة العربية، وعدم تكرار ما حدث في الموسم الماضي بالخروج المبكر من البطولة على يد الوصل.

وفي الدقيقة 28 يسجل مروان داكوستا الهدف الثاني للفريق السعودي من رأسية متقنة.

وفي الدقيقة 38 يسجل بيرغوفيتش الثالث للفريق السعودي من رأسية متقنة.

ولم يتقابل الفريقان من قبل في أي مناسبة رسمية، ويملك الاتحاد السعودي تاريخًا طويلًا من المشاركات في البطولات العربية.

وبدأ المشوار بالتتويج بلقب البطولة العربية العام 1987 وخسر أمام الكرخ العراقي ثم خاض بطولة أبطال الكؤوس العام 1989 وودَّع من الدور الأول ثم ودَّع نصف نهائي أبطال الكؤوس 1993، ثم تأهل الاتحاد لنهائي البطولة العربية العام 1994 وخسر أمام الهلال السعودي بضربات الترجيح.

وخرج الاتحاد من دور الأربعة ببطولة الأندية العربية العام 1998 وودَّع دور الأربعة العام 2002 على يد الإفريقي التونسي، وخرج من دور المجموعات بمرحلة دور الثمانية بنسخة 2004، وخسر اللقاء النهائي لنسخة 2005 أمام الصفاقسي التونسي.

وودع الاتحاد دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال العرب العام 2006 وأيضًا من نفس المرحلة بنسخة 2007، ثم خرج من دور الـ32 بالنسخة الماضية.

ويشارك العهد للمرة الثالثة بالبطولات العربية بعد الخروج من دور الـ32 بنسخة 2005، ثم الخروج من دور المجموعات بنسخة 2017.

وكان العهد حقق الكثير من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق ثنائية الدوري والكأس في الموسمين الأخيرين، بالإضافة إلى الكثير من الألقاب المحلية. ويملك في رصيده 27 لقبًا رسميًا مقسمة على الشكل التالي: 7 ألقاب في الدوري و6 ألقاب في الكأس و7 في السوبر و5 في كأس النخبة وحصل على لقبين لكأس الاتحاد اللبناني.