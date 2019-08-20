كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد والعهد في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

يخوض فريق الاتحاد السعودي مواجهة قوية ضد العهد اللبناني مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

ويأمل الاتحاد السعودي تحقيق بداية قوية ضد العهد اللبناني في البطولة العربية، وعدم تكرار ما حدث في الموسم الماضي بالخروج المبكر من البطولة على يد الوصل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الاتحاد السعودي والعهد اللبناني اليوم الثلاثاء في البطولة العربية:

موعد مباراة الاتحاد والعهد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:15 مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية وأيضًا لبنان.

وتقام المباراة على ملعب ”الجوهرة المشعة“ في مدينة جدة بالمملكة، وتذاع عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق عامر عبدالله.

الاتحاد والعهد.. وتاريخ البطولات العربية

لم يتقابل الفريقان من قبل في أي مناسبة رسمية، ويملك الاتحاد السعودي تاريخًا طويلًا من المشاركات في البطولات العربية.

بدأ المشوار بالتتويج بلقب البطولة العربية عام 1987 وخسر أمام الكرخ العراقي ثم خاض بطولة أبطال الكؤوس عام 1989 وودع من الدور الأول ثم ودع نصف نهائي أبطال الكؤوس 1993، ثم تأهل الاتحاد لنهائي البطولة العربية عام 1994 وخسر أمام الهلال السعودي بضربات الترجيح.

وخرج الاتحاد من دور الأربعة ببطولة الأندية العربية عام 1998 وودع دور الأربعة عام 2002 على يد الإفريقي التونسي، وخرج من دور المجموعات بمرحلة دور الثمانية بنسخة 2004، وخسر اللقاء النهائي لنسخة 2005 أمام الصفاقسي التونسي.

وودع الاتحاد دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال العرب عام 2006 وأيضًا من نفس المرحلة بنسخة 2007، ثم خرج من دور الـ32 بالنسخة الماضية.

ويشارك العهد للمرة الثالثة بالبطولات العربية بعد الخروج من دور الـ32 بنسخة 2005، ثم الخروج من دور المجموعات بنسخة 2017.

الاتحاد وطموح سييرا

يملك فريق الاتحاد طموحًا كبيرًا خاصة مع مدربه التشيلي لويس سييرا، المدير الفني الذي نجح في تحسين نتائج الفريق والإبقاء عليه بالدوري وقيادته لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال سييرا قبل لقاء العهد: “ نتطلع للفوز في البطولة العربية وافتتاح الموسم الجديد، ولا نخشى ضغط المباريات وفريقنا جاهز للمشاركة في كل البطولات“.

ويعتمد فريق الاتحاد على تشكيلته التي تضم البرازيلي مارسيلو جروهي وأمامه الرباعي المغربي مروان دا كوستا وعمار الدحيم وطارق عبده ومنصور الحربي للدفاع، والمغربي كريم الأحمدي وعصام المولد وعبدالرحمن العبود للوسط، مع ثلاثي الهجوم عبدالعزيز البيشي وهارون كمارا وألكسندر بيرجوفيتش.

العهد يعلن التحدي

أعلن نادي العهد اللبناني التحدي بقيادة مدربه باسم مرمر الذي أكد أن فريقه قادر على مقاومة الاتحاد السعودي.

وأشار إلى أن نتائج الاتحاد السعودي وتطوره مؤخرًا تؤكد صعوبة المواجهة، موضحًا أنه أتى للسعودية من أجل تشريف لبنان.

يعتمد العهد على قدرات مدافعه السوري أحمد الصالح بجانب خليل خميس وحسين الزين وحسين دقيق ومحمد قدوح.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لإرم نيوز إن مباراة الاتحاد والعهد تبدو نظريًا سهلة بالنسبة للفريق السعودي في ظل الفوارق بين الناديين.

وأضاف: ”الاتحاد عليه أن يريح بعض الأساسيين بجانب قرار الاتحاد العربي بإشراك 5 أجانب فقط، وهو ما سيجعل الجهاز الفني يستبعد بعض الأجانب ويقلل قوة العميد“.