نادي الهلال السعودي يعلن التعاقد مع أمير كردي وصالح الشهري

أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع صفقتين جديدتين لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد.

وينافس الهلال على بطولات عديدة في الموسم الجديد أبرزها دوري أبطال آسيا والدوري المحلي وكأس الملك.

وحسب الموقع الرسمي لنادي الهلال، فقد أكمل النادي التعاقد مع أمير كردي لاعب نادي بانيونيس اليوناني لمدة 3 سنوات، كما سيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا.

وسبق أن مثل كردي النادي الأهلي السعودي.

ونجح الهلال في استعارة اللاعب صالح الشهري مهاجم فريق الرائد السعودي لمدة عام واحد،

ولعب الشهري لأندية الأهلي وبيرامار البرتغالي أيضًا.