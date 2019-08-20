الاتحاد السعودي ضد العهد.. الوصل ضد الهلال السوداني: مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا وكذلك دور 32 لكأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

كأس محمد السادس للأندية الابطال:

الوصل الإماراتي VS الهلال السوداني، الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، 18:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

الاتحاد السعودي VS العهد اللبناني، الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 19:15 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

تصفيات دوري أبطال أوروبا:

أبويل نيقوسيا القبرصي VS أياكس أمستردام الهولندي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

لاسك لينز النمساوي VS كلوب بروغ البلجيكي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

كلوغ الروماني VS سلافيا براغ التشيكي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.