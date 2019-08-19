تقارير: نادي الهلال السعودي يفاوض أمير كردي محترف الأهلي السابق

كشفت تقارير صحفية يونانية عن وجود مفاوضات بين إدارة نادي الهلال السعودي، وأمير كردي، لاعب بانيونيوس اليوناني ومحترف الأهلي السعودي السابق، للتوقيع معه الموسم المقبل.

وكان كردي، الذي يحمل الجنسيتين السعودية واليونانية، قد مثّل فريق الأهلي الأول بين أغسطس 2014 ويوليو 2018، حيث شارك في 46 مباراة، وأحرز هدفًا وحيدًا، وصنع ثمانية أهداف، فيما عاد إلى بانيونيوس الصيف الماضي.

وبحسب التقارير فإن فريقه بدأ بالبحث عن ظهير أيمن عوضًا عنه.

يذكر أن اللاعب خاص تجربة مع النادي الأهلي من موسم 2014 وحتى 2018، حيث لم يقدم مستويات لافتة تمكنه من البقاء مع الفريق.

من جهة أخرى، تعثرت مفاوضات الهلال مع اللاعب الكولومبي غوستافو كويلار، محترف فلامنغو البرازيلي، إذ بات اللاعب قريبًا من الانتقال لصالح بولونيا الإيطالي.

ويستهل الهلال مشواره في الدوري السعودي للمحترفين، أمام فريق أبها، في الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري.