آخر تطورات الحالة الصحية لخميس العويران

ذكرت صحيفة ”عكاظ“ السعودية، اليوم الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه بعلاج خميس العويران، لاعب نادي الهلال والاتحاد والمنتخب السعودي سابقًا خارج المملكة.

وخضع خميس العويران، البالغ من العمر 45 عامًا، لعملية جراحية دقيقة، في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام.

وكشفت الفحوصات الطبية حينها معاناة العويران من ورم، يستلزم التدخل الجراحي لاستئصاله.

كان العويران أعلن في وقت سابق، أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد وجّه بعلاجه، إثر الوعكة الصحية التي تعرَّض لها.

يشار إلى أن خميس العويران لعب للهلال في الفترة بين 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 وحتى 2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.

وشارك خميس العويران مع المنتخب السعودي في الفترة ما بين 1994 وحتى 2004