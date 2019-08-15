نادي التعاون السعودي ينهي عقد لاعبه السوري جهاد الحسين (صورة)

أعلنت إدارة نادي التعاون السعودي فسخ تعاقدها مع اللاعب السوري جهاد الحسين أحد أفضل صناع اللعب في الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.

وغرّد حساب النادي الرسمي على تويتر ”قدّم مجلس إدارة النادي جزيل الشكر والتقدير للاعب جهاد الحسين الذي فسخ عقده بالتراضي، بعدما مثّل التعاون في الـ 5 مواسم الماضية كان فيها مثالًا للاعب المميز خلقًا وأداءً، متمنيًا له التوفيق والنجاح مستقبلًا مؤكدًا بأنه كان من اللاعبين المميزين بتاريخ النادي“.

وبحسب مصادر إعلامية فإن جهاد الحسين يعد هدفًا لأندية الأهلي والاتحاد والشباب إذ بيّنت تلك المصادر أن هناك اتفاقًا للاعب مع أحد الأندية الكبرى للعب في صفوفه خلال الموسم القادم.

ولم تتضح بعد أسباب الإدارة التعاونية في فسخ عقد الحسين بتلك الصورة المجانية حيث كان ولايزال أحد أبرز صناع اللعب في الدوري وبالتأكيد فهو مطلوب في العديد من الأندية.