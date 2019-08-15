ساو باولو يصدم النادي الأهلي السعودي بشأن رينالدو

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي أن إدارة ساو باولو البرازيلي قد اعترضت على المقابل المادي المطروح من إدارة النادي السعودي لضم ظهير أيسر الفريق رينالدو دا سيلفا.
وقالت تلك المصادر إن إدارة النادي الأهلي تقدمت بعرض لضم اللاعب نظير مبلغ مليون ونصف المليون يورو وهو ما اعترضت عليه إدارة ساو باولو التي تطالب بـ4 ملايين يورو.
الجدير بالذكر أن رينالدو ورغم أنه يلعب كظهير أيسر إلا أنه يجيد أيضًا في مركز الجناح وهو ثاني هدافي الفريق، كما ترفض جماهير النادي البرازيلي التخلي عن اللاعب.
ويعاني الأهلي في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل محمد عبدالشافي، إذ لم يقنع اللاعب حسين عبدالغني الجهاز الفني؛ لذلك يطالب الجهاز الفني بضرورة التعاقد مع لاعب يشغل المركز.