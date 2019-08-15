ساو باولو يصدم النادي الأهلي السعودي بشأن رينالدو

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الأهلي يعاني في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل محمد عبدالشافي، إذ لم يقنع اللاعب حسين عبدالغني الجهاز الفني؛ لذلك يطالب الجهاز الفني بضرورة التعاقد مع لاعب يشغل المركز.