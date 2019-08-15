تفاصيل عرض نادي الهلال السعودي للتعاقد مع الكولومبي غوستافو كويلار

كشفت مصادر قريبة الصلة للغاية بإدارة نادي الهلال السعودي عن أن الإدارة تقدمت بعرض يبلع قيمته نحو 9 ملايين يورو لضم اللاعب الكولومبي غوستافو كويلار نجم فريق فلامنغو البرازيلي.

وبحسب تلك المصادر فإن عدد من الأندية الأخرى تسعى لضم غوستافو لكن العرض الهلالي لا يزال الأعلى يليه عرض من بولونيا الإيطالي بلغت قيمته نحو 8 ملايين يورو.

وكشفت تلك المصادر أن إدارة الهلال شبه اتفقت مع نظيرتها في نادي فلامنغو على ضم غوستافو لكن اللاعب لا يزال يرغب في الاحتراف بأحد الدوريات الأوروبية الكبرى لكن من المتوقع أن يتم التفاهم مع اللاعب على انتقاله للزعيم.

الجدير بالذكر أنه سبق لإدارة الهلال أن تقدمت بطلب لضم غوستافو في الموسم الماضي لكن طلبها قوبل بالرفض وقتها.

وغوستافو، البالغ من العمر 26 عامًا، يجيد في مركز المحور الدفاعي وهو ما يطلبه الهلال في الوقت الحالي حيث شارك مع فريقه في موسمه الحالي في 8 مباريات.