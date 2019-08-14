ردود فعل واسعة حول إلقاء عمر السومة قميص النادي الاهلي أرضًا (شاهد)

أخذ إلقاء السوري عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي بقميص الفريق أرضًا خلال مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا منحنى مختلفًا وصار هناك جدل في الأوساط الرياضية السعودية بين مؤيد ومعارض لما فعله هداف الأهلي.

وتأهل الهلال إلى دور الثمانية للبطولة القارية رغم خسارته بملعبه بهدف نظيف أمام منافسه المحلي الأهلي إذ تفوق 4-3 في النتيجة الإجمالية يوم الثلاثاء.

واستفاد الهلال، بطل آسيا مرتين في 1992 و2000، من فوزه 4-2 في لقاء الذهاب لينجو رغم الهزيمة الأولى على ملعبه بعد عشر مباريات متتالية بالبطولة.

وجاء اعتراض هداف الأهلي في البطولة الآسيوية بسبب عدم مشاركته في المباراة من البداية والدفع به في الدقيقة 75 في مباراة كان قطب جدة يحتاج خلالها للفوز بأكثر من هدف للاستمرار في البطولة.

وسجل السومة سبعة أهداف بين عشرة للأهلي في البطولة القارية وهذا ما يثبت أهمية المهاجم السوري في مثل هذه المواجهات.

وسيخوض الهلال مواجهة سعودية أخرى في الدور المقبل أمام الاتحاد الذي أطاح بفريق زوب آهان الإيراني.

ردود فعل واسعة

وعلّق الإعلامي الشهير وليد الفراج على الواقعة قائلًا في حسابه على تويتر “ هذا ابتزاز وليس نقدًا.. اللاعب يتعرض للكثير من الضغوط النفسية والعصبية قبل وأثناء وبعد المباريات ، من المعيب أن نذبحه معنويًا ونحن تحت المكيف وممددين أرجلنا ونحكم عليه بكل هذا الهدوء ، عمر سيبقى في قناعتي أهم وأروع مهاجم غير سعودي عبر في ملاعبنا“.

هذا ابتزاز وليس نقد ..

اللاعب يتعرض للكثير من الضغوط النفسية والعصبية قبل وأثناء وبعد المباريات ، من المعيب ان نذبح اللاعب معنويا ونحن تحت المكيف وممددين أرجلنا ونحكم عليه بكل هذا الهدوء ، عمر سيبقا في قناعتي اهم واروع مهاجم غير سعودي عبر في ملاعبنا #السومه_يرمي_قميص_الاهلي pic.twitter.com/jXtzKv6HaB — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) August 14, 2019

وقال الإعلامي محمد عواد المحلل في قناة ”أبوظبي“ الرياضية ”لو تصاعد التوتر بين السومة وأهلي جدة .. وكان لا بد من الانفصال (مع ضعف حدوث ذلك). أتمنى رؤية عمر السومة في الأهلي المصري .. تقديرًا للمسته التاريخية في الدوري السعودي من ناحية صناعة المجد وإعادة الهيبة لمفهوم المحترف العربي في بطولاتنا، لذلك هو يستحق اللعب مع أكبر نادٍ عربي“.

لو تصاعد التوتر بين السومة وأهلي جدة .. وكان لا بد من الانفصال (مع ضعف حدوث ذلك) أتمنى رؤية عمر السومة في الأهلي المصري .. تقديراً للمسته التاريخية في الدوري السعودي من ناحية صناعة المجد وإعادة الهيبة لمفهوم المحترف العربي في بطولاتنا، لذلك هو يستحق اللعب مع أكبر نادٍ عربي. pic.twitter.com/ZYcnoKvNuG — محمد عواد (@mohammedawaad) August 14, 2019

أما الإعلامي فارس السبيعي فدافع عن اللاعب قائلًا : ”تصرف أرعن من اللاعب عمر السومة برمي قميص النادي الأهلي على الأرض .. يبدو أن العلاقة بين الهداف وناديه وصلت لخط النهاية“.

تصرف ارعن من اللاعب عمر السومه برمي قميص النادي الأهلي للأرض .. يبدو أن العلاقه بين الهداف وناديه وصلت لخط النهاية !!#السومه_يرمي_قميص_الاهلي pic.twitter.com/su3VLlT02o — فارس السبيعي (@falsubaie86) August 14, 2019

وعلق الإعلامي ضيف الله صقر : ”من يحاول التصيد على النجم الأسطوري عمر السومة عندما غير تيشيرته ليته يبحث عن أمور أخرى أفضل له وروح وقتالية وحب وعشق عمر للانتصار والفوز وعدم الاستسلام يجعلنا نتمنى أكثر من عمر في الفريق رجل محترق قلبه على النتيجة يضعه المدرب على الدكة وهو رأس الحربة التقليدي … عجبي“.

إلى ذلك لم يعلق النادي الأهلي أو اللاعب نفسه على الواقعة التي شهدتها مباراة الهلال لكن لا يزال المهاجم السوري يتصدر حسابه على تويتر بعبارة كتبتها في 16 أبريل/نيسان 2017 يقول فيها ”علاقتي بالأهلي والاهلاويين لا يمكن أن يزحزها حاسد أو مغبون. ولست ملزمًا بالتبرير لأحد. انا للأهلي والأهلي لي. والله ولي التوفيق“.