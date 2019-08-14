عمر السومة يرمي قميص النادي الأهلي السعودي على الأرض (فيديو)

رمى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، عمر السومة، قميص النادي على الأرض خلال مباراة الفريق أمام الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الإياب بهدف دون رد لكنه غادر البطولة بعدما خسر ذهابًا 4/2.

وظهر اللاعب غاضبًا بسبب عدم إشراكه في مباراة الإياب.

وتم تداول مقطع فيديو يظهر سلوك اللاعب تجاه قميص النادي بكثافة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واضح عدم إشراك عمر السومة في المباراة منذ بدايتها أن هناك مشكلة #الهلال_والاهلي_ابطال_اسيا pic.twitter.com/tzVqwP6T38 — خلف الكويكب (@khalafalkwikby) August 13, 2019

وخلف تصرف عمر السومة ردود فعل جماهيرية واسعة بين جماهير كرة القدم في المملكة العربية السعودية في ظل أهمية اللاعب وارتباطه بالراقي الذي طالما أكد عليه.

وصعد هاشتاغ #السومه_يرمي_قميص_الاهلي حيث علق الآلاف من المهتمين بالأمر على تصرف اللاعب.

وعلق الإعلامي فارس السبيعي: ”تصرف أرعن من اللاعب عمر السومة برمي قميص النادي الأهلي على الأرض .. يبدو أن العلاقة بين الهداف وناديه وصلت لخط النهاية“.

وغرد حساب يدعى بن عبدالله :“عمر السومة أخد ابناء النادي الأهلي المُخلصين وهو عاشق قبل أن يكون هداف الفريق وأيقونة الفرح في قلعتنا وما حدث أمر عادي جداً لشخص كان يتمنى المُشاركة من البداية وإسعاد العشاق لايستحق الموضوع هذا التهويل واقطعوا الطريق على كل من يحاول الاصطياد في الماء العكر ..السومة عاشق يا أحبتي“.

#السومه_يرمي_قميص_الاهلي تلعب حسين عبد الغني أساسي وهو شايب كهل وتترك أخطر مهاجم بأسيا عمر السومه

وهو الذي حقق لك الدوري بعد ٣٤ سنه من الضياع وللعلم هو من سجل ٦ اهداف من أصل ٧ في اسيا ماتبيه يسوي كذا pic.twitter.com/UeMV3PSQN5 — روبن هود (@RobinHood321) August 14, 2019

وعلق الإعلامي ضيف الله صقر :“من يحاول التصيد على النجم الأسطوري عمر السومة عندما غير تيشيرته ليته يبحث عن أمور أخرى أفضل له وروح وقتالية وحب وعشق عمر للانتصار والفوز وعدم الاستسلام يجعلنا نتمنى أكثر من عمر في الفريق رجل محترق قلبه على النتيجة يضعه المدرب على الدكة وهو رأس الحربة التقليدي … عجبي“.