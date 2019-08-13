هدف مباراة الهلال والأهلي.. عبدالفتاح عسيري يضع ”الراقي“ في المقدمة (فيديو)

سجل عبدالفتاح توفيق عسيري الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره الهلال، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب ”جامعة الملك سعود“، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في مواجهة الذهاب، التي أقيمت خارج ملعبه أمام أهلي جدة، مساء الإثنين الماضي.

هدف ⚽️ شباك المعيوف تهتز بالأول لصالح الراقي السعودي! الهلال 0 الأهلي 1#ACL2019 pic.twitter.com/pF7Mc3sqbS — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 13, 2019

ويملك الزعيم أسلحة التفوق في جميع الخطوط، بوجود خط دفاع منظم، ووسط متماسك قوي يجيد السيطرة على منطقة المناورة، وهداف من طراز نادر، كما أنه يملك عدة فرص لتجاوز عقبة الراقي، فالفوز والتعادل يدفعان به تلقائيًا إلى المرحلة المقبلة، دون النظر إلى حسابات الذهاب والإياب، والأهداف المسجلة سواء له أو عليه خارج وداخل ملعبه، ورغم ذلك فإن الخسارة بفارق هدف واحد، أو هدفين أقل من 4 /2 تصب في مصلحته، أما في حال الخسارة 2 /4 فإن اللقاء سينتقل إلى الأشواط الإضافية وربما إلى ركلات الترجيح، والخسارة بفارق هدفين أكثر من نتيجة الذهاب أو فارق 3 أهداف أو أكثر فإن ذلك يعني الخروج من البطولة القارية.

في المقابل، لا حلول أمام الراقي سوى الفوز وبفارق هدفين تتجاوز نتيجة الذهاب، أو بفارق ثلاثة أهداف، وتسجيل عودة قوية ”ريمونتادا“، رغم صعوبة الموقف الأهلاوي.