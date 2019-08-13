حقيقة توقيع حسن واساوا لنادي الاتحاد السعودي

زعمت تقارير صحفية أوغندية، اقتراب اللاعب الدولي الأوغندي، حسن واساوا من الانتقال لنادي الاتحاد السعودي لقيادة دفاع العميد.

وقالت صحيفة ”kawowo” إن اللاعب الذي يبلغ من العمر“31“ عامًا سيفوز بمبلغ مالي ضخم من وراء هذا التعاقد، وإن زوجته وعائلته قاموا بالفعل بوداعه تمهيدًا للسفر إلى جدة.

جماهير الاتحاد قابلت الخبر بسخرية، خاصة أن اللاعب كان حرًا بعد فسخ تعاقده من قبل نادي طلائع الجيش المصري، كما أن مسيرة اللاعب السابقة متواضعة للغاية.

مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد كشفت أن النادي لم يفاوض اللاعب ولم يدخل في حساباته.

ورجحت المصادر ذاتها أن صحف أوغندا أخطأت وخلطت بين نادي الاتحاد وناديي جدة أو الربيع الناشطين في الدرجة الأدنى، كونهما يقعان في مدينة جدة بجوار الاتحاد.