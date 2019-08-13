القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب ”جامعة الملك سعود“ بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة لقاء الكلاسيكو للكرة السعودية المرتقب بين الهلال وضيفه الأهلي في جولة الإياب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.

وفرض الهلال كلمته على لقاء الأهلي بفوز كبير بنتيجة 4-2 في جولة الذهاب بدور الستة عشر بدوري الأبطال، وهو ما يجعل الزعيم الأقرب نظريًا إلى التأهل.

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 والكأس 6 بصوت المعلقين عصام الشوالي وسمير اليعقوبي.

بث مجاني

تنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب بشكل مجاني داخل المملكة العربية السعودية.