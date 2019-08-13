القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب ”جامعة الملك سعود“ بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة لقاء الكلاسيكو للكرة السعودية المرتقب بين الهلال وضيفه الأهلي في جولة الإياب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.
توقعاتك لمباراة #الهلال_والاهلي_ابطال_اسيا ؟#صباحات_الهلال #إرم_سبورت
— إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2019
وفرض الهلال كلمته على لقاء الأهلي بفوز كبير بنتيجة 4-2 في جولة الذهاب بدور الستة عشر بدوري الأبطال، وهو ما يجعل الزعيم الأقرب نظريًا إلى التأهل.
موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة 20:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 والكأس 6 بصوت المعلقين عصام الشوالي وسمير اليعقوبي.
بث مجاني
تنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب بشكل مجاني داخل المملكة العربية السعودية.
قناة الاتحاد الاسيوي على يوتيوب الناقلة لمباراة الهلال والأهلي بشكل مجاني داخل المملكة العربية السعوديةhttps://t.co/3vbnJaDJ0n
— إرم سبورت (@EremSports) August 13, 2019