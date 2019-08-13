تشكيل الهلال ضد الأهلي.. وكل ما تريد معرفته عن كلاسيكو دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب ”جامعة الملك سعود“ بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة لقاء الكلاسيكو للكرة السعودية المرتقب بين الهلال وضيفه الأهلي في جولة الإياب بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.

وفرض الهلال كلمته على لقاء الأهلي بفوز كبير بنتيجة 4-2 في جولة الذهاب بدور الستة عشر بدوري الأبطال، وهو ما يجعل الزعيم الأقرب نظريًا إلى التأهل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا:

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

تقام المباراة في الساعة 20:30 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 والكأس 6 بصوت المعلقين عصام الشوالي وسمير اليعقوبي، كما تنقل على قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب مجانًا داخل السعودية.

مشوار الفريقين

تأهل الهلال متصدرًا المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة بعد أن حقق 4 انتصارات على حساب العين الإماراتي ذهابًا وإيابًا وهزم الدحيل القطري والاستقلال الإيراني في ملعبه وتعادل مع الدحيل في ضيافة الأخير وخسر أمام الاستقلال ثم فاز على الأهلي بنتيجة 4-2، وسجل الهلال في 7 مباريات 14 هدفًا واستقبل 7 أهداف ويعد الفرنسي بافتيمبي جوميز هداف الفريق برصيد 7 أهداف.

وصعد الأهلي محتلاً المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على حساب السد القطري وباختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني في ملعبه وخسر اللقاءات الثلاث خارج أرضه. وسجل الأهلي 9 أهداف واستقبل 11 هدفًا ويعد السوري عمر السومة هداف الفريق برصيد 7 أهداف.

تشكيل الهلال

يتحدى الهلال بالقوة الضاربة لعبور عقبة الأهلي خاصة أن الفريق الأزرق حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-2 وبالتالي يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف. وأكد المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال أن فريقه سيتعامل بكل حذر مع مباراة الإياب خاصة أن الكرة شاهدة على العديد من المفاجآت.

ويغيب عن الهلال سلمان الفرج ومحمد البريك، ويعتمد الهلال على تشكيلته التي تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي ياسر الشهراني وعلي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون سوو ومحمد الدوسري للدفاع مع رباعي الوسط محمد كنو وعبد الله عطيف وسالم الدوسري والبيروفي أندريه كاريلو.

ويقود الهجوم الإيطالي سباستيان جيوفينكو والفرنسي بافتيمبي جوميز.

تشكيل الأهلي

يتحدى فريق الأهلي بإمكانية تحقيق الريمونتادا مع مدربه الصربي برانكو الذي أكد أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز والمغامرة من أجل تعويض الخسارة في لقاء الذهاب. ويغيب عن الفريق خالد البركة وسعيد المولد للإصابة ويعود عبدالباسط هندي ويوسف الحربي وعبدالله حسون بعد نهاية الإيقاف.

ويعتمد الأهلي على تشكيلته التي تضم الحارس محمد العويس وأمامه الرباعي محمد آل فتيل ويوسف الحربي ومحمد خبراني وحسين عبد الغني للدفاع وجوزيف دي سوزا ودانييل أليكسيتش وعبد الفتاح عسيري وسلمان المؤشر مع ثنائي الهجوم عمر السومة ودجانيني تافاريس.

وأكد عادل عبد الرحمن، مدرب الشباب السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الاحتمالات مفتوحة أمام الأهلي والهلال رغم الفوز الكبير في لقاء الذهاب الذي يجعل الهلال الأقرب.

وأضاف: ”مباريات الكلاسيكو في الكرة السعودية تحديدًا خارج الحسابات ودائمًا تكون بلا حسابات معروفة وقد تتغير معايير اللقاء من مباراة لأخرى“.