موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات إياب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا في غرب القارة حيث يستضيف السد القطري منافسه المحلي الدحيل وبدوره يستضيف الهلال السعودي شقيقه الأهلي في الرياض.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الـ 13 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

دوري أبطال آسيا:

الهلال السعودي VSالأهلي السعودي، الساعة الـ 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 19:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2 وقناة الكأس 6 HD، كما تنقل على قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب بشكل مجاني.

السد القطري VS الدحيل القطري، الساعة الـ 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ 18:15 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1 وقناة الكأس 3 HD.