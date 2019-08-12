عبدالرزاق حمدالله يهدي قميصه إلى جماهير نادي الوحدة الإماراتي (فيديو)

أهدى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي القميص الخاص به إلى جماهير الوحدة الإماراتي، بعد انتهاء مباراة الفريقين مساء اليوم.

وتأهل فريق النصر السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة الإياب لثمن النهائي، بعد التعادل بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب.

وأظهرت لقطات مصورة قيام حمدالله بالذهاب إلى جماهير الوحدة ومبادلتهم التحية، ثم أهدى لهم القميص الخاص به.

حمدالله يُعطي قميصه لجماهير الوحدة بعد نهاية المباراة ????.

pic.twitter.com/B6sL3McSU4 — كورة النصر???? (@9Kora) August 12, 2019

تقدم الوحدة بهدف عن طريق محمد صالح برغش في الدقيقة 27 من زمن اللقاء.

وعاد النصر بهدفين ليقلب الطاولة على أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول عبر المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقتين 41 و45+2 من زمن المباراة.

اندفع الوحدة مع بداية الشوط الثاني بحثًا عن التعادل والعودة من جديد في المباراة، ولكن جاء الرد قاسيًا من النصر بإضافة الهدف الثالث عن طريق دي باولا في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

بعد الهدف، تراجع النصر بعض الشيء وضغط الوحدة حتى تمكن من تقليص الفارق بهدف ثانٍ عبر الأرجنتيني سبيستيان تيغالي في الدقيقة 80 من زمن المباراة، ولكن لم ينجح في العودة ليترك التأهل للضيوف.