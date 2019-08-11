نادي الاتفاق السعودي يضم رسميًا التونسي نعيم السليتي

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده رسميًا مع التونسي نعيم السليتي، لمدة 3 مواسم، مع خيار التجديد لموسم رابع، قادمًا من ديغون الفرنسي.

وجاء إعلان نادي الاتفاق عن الصفقة من خلال فيديو خاص عبر الحساب الرسمي بموقع ”تويتر“ ليفاجأ محبو النواخذة بالتعاقد مع السليتي في عقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة مع خيار التجديد لموسم رابع قادمًا من ديغون الفرنسي.

أهلاً بك في معقل النواخذة ????????????❤️ pic.twitter.com/wtqgwib8dx — نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 11, 2019

وكان الاتفاق السعودي قد تقدم بعرضين سابقين بلغ الأعلى بينهما نحو 5 ملايين يورو، لكن إدارة نادي ديغون طلبت رفع القيمة المادية للموافقة على العرض، وهو ما تم بالفعل.

وكان نعيم السليتي أحد أفراد منتخب تونس في نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر، والتي حقق خلالها منتخب ”نسور قرطاج“ المركز الرابع، وسجل هدفًا وحيدًا في مرمى منتخب مدغشقر بدور الثمانية.

⚪️ إدارة نادي #الاتفاق تتعاقد مع لاعب وسط منتخب تونس ???????? نعيم سليتي لتمثيل الفريق الأول بالنادي لمدة 3 مواسم مع خيار التجديد لموسم رابع pic.twitter.com/UjW4TmK2MN — نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 11, 2019

وخاض السليتي، صاحب الـ 27 عامًا، في الموسم الماضي مع ديغون الفرنسي 42 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 10 أهداف أخرى، وذلك في أول مواسمه مع الفريق قادمًا من ليل.

ويعد السليتي لاعبًا دوليًا مع منتخب تونس منذ 2016 حيث لعب حتى الآن 38 مباراة مع نسور قرطاج وسجل 10 أهداف.

ويضم الاتفاق السعودي ضمن صفوفه التونسيين، المهاجم فخر الدين بن يوسف بالإضافة إلى الظهير الأيسر أسامة الحدادي، والحارس الجزائري رايس مبولحي.