صحيفة: عموري رفض الانتقال إلى أندية في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري”، لاعب نادي الهلال السعودي السابق، الذي وقّع مؤخرًا لنادي الجزيرة الإماراتي، قد رفض عروضًا للانتقال إلى أندية سعودية.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإن عموري رفض فكرة الانتقال لأي نادٍ سعودي تقديرًا منه لجماهير الهلال التي طالبت به حتى اللحظات الأخيرة من رحيله.

وقالت الصحيفة السعودية إن عموري رفض فكرة الاحتراف مرة أخرى في الدوري السعودي رغم تلقيه عددًا من العروض كان أبرزها من الأهلي.

وكان عموري، البالغ من العمر 27 عامًا، قد حسم أمره بالانتقال إلى نادي الجزيرة الإماراتي بعد أن كان قريبًا من التوقيع مجددًا للهلال.

وانضم عموري من العين للهلال في سوق الانتقالات الصيفي 2018، لكنه شارك في 6 مباريات فقط مع الزعيم، بواقع 434 دقيقة، سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا، لكنه غاب عن الملاعب منذ أكتوبر 2018، بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.