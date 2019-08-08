هل ينتقل النيجيري أحمد موسى نجم نادي النصر السعودي إلى فنربخشة التركي؟

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي النصر السعودي رفضت العرض المقدم من نظيرتها في نادي فنربخشة التركي، بشأن إعارة الدولي النيجيري أحمد موسى.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”اليوم“، فقد تقدمت إدارة الفريق التركي بطلب استعارة اللاعب مقابل ثلاثة ملايين يورو أو شراء بطاقته الدولية مقابل 10 ملايين يورو مع أحقية النصر بامتلاك 30% من نسبة بطاقة اللاعب، حال بيعه خلال فترة سريان عقده مع فنربخشة.

وتسعى إدارة النصر إلى رفع قيمة شراء بطاقة اللاعب، مع ضمان استمرار امتلاكها نسبة من بطاقة اللاعب، الذي قدم للنصر العام الماضي مقابل 23 مليون يورو، في وقت أشارة فيه أنباء إلى دخول نادي ألميريا الإسباني، والذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، كمنافس للنادي التركي لكسب توقيع موسى بشراء بطاقته الدولية، بعد مطالبة المدرب الإسباني بيدرو إيمانويل بخدمات اللاعب، وبحسب مصادر الصحيفة، فإن وكيل موسى اجتمع في لندن مع ممثل نادي فنربخشة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول صيغة عقد الصفقة ومحاولة إقناع مسؤولي النصر ببنود العقد الجديد.

ويعد موسى صاحب أغلى قيمة انتقال في الملاعب السعودية، إذ انضم الموسم الماضي للنصر قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي نظير 15 مليون يورو .

ويحصل اللاعب على راتب سنوي يصل إلى 6 ملايين يورو، لكن اللاعب لم يقدم حتى الآن ما هو منتظر منه مع العالمي.